Neiva Guedes é homenageada pela Turma da Mônica

Rio - O Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência foi aprovado pela Assembleia das Nações Unidas em 2015 para promover o acesso integral e igualitário da participação de mulheres e meninas na ciência. No entanto, mulheres e meninas continuam a ser excluídas da participação integral na ciência. Segundo levantamento da Unesco, menos de 30% dos pesquisadores no mundo são mulheres.



Para Mônica Sousa, Diretora Executiva da MSP e criadora do projeto Donas da Rua, é necessário trazer visibilidade para ações que tragam benefícios, não apenas locais, mas para a humanidade. “É com muito orgulho que homenageamos a pesquisadora que segue na linha de frente lutando pela conservação do nosso meio ambiente. Enaltecer o papel das mulheres no campo da ciência é muito importante para inspirar meninas e mulheres que são apaixonadas pela área”, pontua a executiva.



O Donas da Rua foi criado em março de 2016 e tem o apoio da ONU Mulheres. Nesta parceria, a MSP tornou-se signatária dos Princípios de Empoderamento da ONU Mulheres. Uma de suas áreas, o Donas da Rua da Ciência, tem como objetivo resgatar a trajetória de pesquisadoras e cientistas que marcaram a humanidade com suas ações.