BSSP Centro Educacional leva cursos de pós-graduação para todo Brasil

Transformação, crescimento e evolução. Tudo isso pode ser conquistado através do aprendizado. E é acreditando na construção desse alicerce que a BSSP Centro Educacional vai levar cursos de pós-graduação para todo o território nacional com a seguinte premissa: selecionar, para ministrar aulas, profissionais que são renomes no mercado nacional. Mestres e doutores devem trazer consigo a prática de mercado.

A intenção é fazer com que cada indivíduo se desenvolva como profissional, se atualize das novidades do mercado, e, com o conhecimento adquirido, realize seus sonhos.



A BSSP considera fundamental que esses profissionais sejam capazes de compartilhar em sala de aula todo o seu conhecimento e experiência, e que também tragam sabedoria para lidar com as mais desafiadoras situações no ambiente corporativo. Além de excelentes professores, os profissionais destacados são também facilitadores do crescimento individual.



O estímulo do Centro Educacional é para criar cursos inovadores e únicos, que vão fazer a diferença na formação de cada um. Além disso, tem como prioridade levar todas essas oportunidades e o conhecimento atualizado e inovador para várias partes do país, capital ou interior.



Fundação e história



A BSSP surgiu através de um sonho do professor Edgar Madruga, em 2015, em que ele se visualizava abrindo uma empresa. Depois de se reunir com os professores e amigos Fabio Rodrigues e Fábio Almeida, juntos, eles criaram um Centro Educacional voltado para a contabilidade, que é justamente a área de maior conhecimento dos fundadores. O diferencial da BSSP é construir algo sólido e personalizado para o mercado de educação.



Para viabilizar essa ideia, eles precisavam de alguém com experiência na área pedagógica, e é aí que entra o Professor Leonardo Moraes. Em 2017, eles perceberam que precisavam de alguém com experiência comercial para colocar os produtos no mercado. Foi então que apareceu Veríssimo Costa, experiente na área há mais de 10 anos. E o time, agora, está completo.



Focada em sua expansão, em 2019, a BSSP Centro Educacional se tornou uma IES - Instituição de Ensino Superior devidamente credenciada pelo MEC - Ministério da Educação.