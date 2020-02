Instituições de Casimiro de Abreu realizam 'disputa do bem' em prol da educação

Seis escolas públicas são finalistas no Prêmio João e Maria de Educação, que contempla as instituições de ensino de Casimiro de Abreu com os melhores resultados em prol da educação. Promovida pelo Instituto João e a Maria Backheuser (IJMB), a iniciativa já beneficiou mais de sete mil alunos.



O Instituto foi criado para melhorar o ensino no município com projetos ligados à relação escola-família, à formação de professores e administração das escolas para oferecer oportunidades iguais a todos os alunos. Mais de 700 profissionais já receberam formação pelo projeto.

As duas escolas mais bem colocadas ganharão uma viagem ao RJ para o Museu do Amanhã com palestras para aumentar o conhecimento de 10 integrantes, como professores, diretores e etc. Os alunos também serão premiados, com uma tração surpresa na própria instituição.



As finalistas do prêmio são:



Centro De Educação Infantil Municipal Professora Elizete Oliveira Pinto

Pré Escolar Anexo ao CECA municipalizado

Creche Municipal Emília Bastos Muzy

Escola Municipalizada Professor Moysés Silveira.

Escola Municipal Patrick Marchon Portal

Escola Municipal Christiane Siqueira Salles De Carvalho