Escola de alto padrão voltada para o ensino básico ocupará a mansão de ex-banqueiro

Rio - Nome reconhecido no setor educacional superior, após ter fundado o grupo Ser Educacional, um dos maiores do ensino superior privado do país e maior do Norte-Nordeste, com mais de 60 faculdades, centros universitários e universidades, e cerca de 200 mil alunos, o empreendedor Janguiê Diniz deu início a realização de um novo sonho: a instalação de uma escola de alto padrão na cidade de São Paulo direcionada para o ensino básico (do infantil ao médio) com uma proposta pedagógica altamente disruptiva. Ele arrematou em leilão a mansão do ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, do Banco Santos, pelo valor de R$ 27,5 milhões, e transformará o local em um centro de ensino básico de excelência, focado no desenvolvimento da criatividade, da inovação e do empreendedorismo.



A escola fundamentada no pensamento global, usará métodos de solução de problemas reais de forma integrada para ensinar multi habilidades e desenvolver o pensamento crítico. O projeto, que contemplará uma educação reinventada, atrelada a propostas pedagógicas brasileiras e internacionais, terá como objetivo principal proporcionar uma formação humana integral seguindo os moldes da escola Ad Astra School, desenvolvida pelo fundador, CEO e CTO da SpaceX; CEO da Tesla Motors Elon Musk.



O desejo de instalar uma escola de ensino básico no coração de São Paulo já se manifestava em Janguiê há alguns anos. Após avaliar diversos imóveis, ele chegou à mansão leiloada, parte da massa falida do Banco Santos. A casa, com 8.180 m² de terreno e 7.880 m² de área construída, fica no tradicional bairro do Morumbi, Zona Sul da capital paulista. O projeto arquitetônico é de Ruy Ohtake, com paisagismo de Roberto Burle Marx.



A ideia do empreendedor é trazer uma proposta educacional além da convencional e que permita aos estudantes traçarem seu caminho entre o agora e o futuro, afinal, as pessoas vivem para o amanhã, como ele mesmo aponta. "Eu tive uma base educacional diferente do modelo das famílias de classe média ou alta, pois precisei enxergar nos estudos com esforço extremo e no empreendedorismo as saídas para a minha mudança de vida. Hoje, após o resultado que a educação e o empreendedorismo me deram, eu quero ir além e isso só será possível começando pela educação de base", explica.



Premissa de vida de Diniz, que de origem humilde teve sua vida transformada pela educação e pelo empreendedorismo, construirá uma escola "onde se aprenderá além das habilidades cognitivas do currículo tradicional estabelecido pelo Ministério da Educação, as habilidades sócio-emocionais para empreender, inicialmente na vida, e depois nos negócios, com criatividade e inovação ou intraempreender nas profissões do futuro ligadas à automação e a inteligência artificial", pontua.



O empreendedor que já atuava no Sudeste há cinco anos após a aquisição da Universidade de Guarulhos (UNG), fixou residência em São Paulo em 2019 para fundar o Instituto Êxito de Empreendedorismo, fruto de outro sonho cujo objetivo é fazer do empreendedorismo a turbina para alavancar vidas, histórias e destinos de jovens, especialmente alunos de escolas públicas.

O Êxito, criado por ele, e por outros empreendedores visionários, tem a filosofia de que, independente da classe social e econômica, qualquer pessoa pode transformar suas ideias em ações que mudem e melhorem a realidade e a comunidade na qual vive. Por isso, nasceu com o objetivo de estimular o dom empreendedor dos jovens, especialmente os menos favorecidos, onde há muitos talentos escondidos e boas ideias a serem impulsionadas. Nomeada como uma instituição internacional e sem fins lucrativos, seu principal plano de ação está em oferecer uma plataforma de cursos online e gratuitos, além de mentorias e diversas ações voltadas para o fomento do empreendedorismo junto aos jovens.



"O que antes era um templo de ostentação agora se tornará um templo de educação que, por meio do seu legado, irá transformar vidas, histórias e destinos do povo brasileiro", finaliza o empreendedor.