Secretaria de Agricultura leva Educação Sanitária nas Escolas Rurais

Rio - Com os fim das férias escolares a Secretária Estadual de Agricultura e a Superintendência de Defesa Agropecuária vão capacitar professores do ensino fundamental da área rural para que possam implantar o Projeto Educação Sanitária nas Escolas Rurais, por intermédio dos 27 Núcleos de Defesa Agropecuária distribuídos no Estado, através da aplicação de material educativo sobre os temas: febre aftosa, raiva, brucelose, tuberculose, alimentos seguros, teníase, agrotóxicos e destino das embalagens, esclarecendo os principais aspectos socioeconômicos das doenças, seus sinais clínicos, transmissão, riscos, manejo na vacinação dos animais, prejuízos e prevenção; higidez dos alimentos e a importância do uso correto dos agrotóxicos e destino das embalagens em prol do meio ambiente e da saúde coletiva.



Após a capacitação, os professores passam a inserir os temas para os alunos nas disciplinas ministradas como: ciências, português e arte. Todo material didático é disponibilizado pela secretária. No fim do ano letivo, alunos e professores recebem um certificado e os melhores trabalhos são premiados.



As escolas interessadas em participar da capacitação de professores, já estão fazendo as inscrições. As unidades de educação interessadas podem procurar o Núcleo de Defesa Agropecuária, em seus respectivos municípios, ou a Coordenadoria de Educação Sanitária, na sede da Secretaria de Agricultura, em Niterói.

No ano de 2019, onze municípios aderiram ao projeto, trinta escolas participaram, cinquenta e dois professores foram capacitados e 628 alunos do ensino fundamental já se formaram e receberam os kits com livros específicos sobre os temas abordados.



De acordo com o secretario Marcelo Queiroz, um dos objetivos do projeto nas escolas rurais é possibilitar maior conhecimento sobre sanidade agropecuária aos alunos do ensino fundamental. "Além de criar multiplicadores dos temas abordados, queremos que o aluno leve o que aprendeu em sala de aula aos seus familiares, difundindo noções de saúde coletiva através do estímulo à leitura. Além de despertar o interesse dos jovens pela permanência no campo, entre outros", explicou o secretário.



As inscrições estão abertas até o dia 15 do mês de março. A sede da Coordenadoria de Educação Sanitária fica localizada na Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca, Niterói – RJ.