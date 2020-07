Programa de bolsas do Google recebe inscrições

Terminam amanhã as inscrições para o 'Latin American Research Awards' (Lara), programa voltado para estudantes de mestrado e doutorado de universidades da América Latina e também para seus professores e orientadores. Para a edição deste ano, foi criado um espaço próprio para projetos que buscam estudar e encontrar melhores soluções tecnológicas para o combate e a diminuição dos efeitos da Covid-19.

O Lara distribuirá R$ 2,5 milhões para projetos oriundos de toda a região. Os pesquisadores selecionados receberão bolsas individuais para desenvolver seus projetos em Ciência da Computação, Saúde, Engenharia e áreas afins no decorrer de um ano. As instruções podem ser encontradas no site https://research.google/outreach/featured-research-collaborations/.

Áreas atendidas

Entre os campos de pesquisa que serão contemplados pelo programa estão Saúde; Geo/Maps; Interação entre humanos e computadores; Recuperação, extração e organização de informações; Internet das Coisas; Machine learning e data mining; Dispositivos móveis; Processamento natural de línguas; Interfaces físicas e experiências imersivas; Privacidade; Outros tópicos relacionados a pesquisas na web. As inscrições são gratuitas.