Teatro para superar os problemas

Os estudantes estão há cinco meses sem aulas presenciais por conta da pandemia. Nesta altura do ensino não presencial, equilibrar saúde física e mental é algo desafiador para os alunos. Um aliado são as aulas de teatro, que ajudam consideravelmente o dia a dia de crianças e adolescentes. Emoções, sociabilização, consciência corporal, autoconhecimento, empatia e motivação. Tudo contribui para o crescimento desses alunos, sobretudo nesse período conturbado.

Segundo o professor de teatro Carlos Magno, do Elite Rede de Ensino, o momento é de apoiar e ressignificar o isolamento. "Promover o autoconhecimento por meio de atividades baseadas em exercícios de teatro e audiovisual proporciona desenvolvimento pessoal. Entretanto, o momento é de apoio e relaxamento em meio à essa realidade tão delicada. Com o teatro estimula-se a experimentação do novo, mas sem a cobrança de metas e construções em um ambiente de competição e escassez", explica o professor.

Ainda segundo Magno, "a expressão das emoções através de personagens fictícios possibilita a vivência dos papéis, libera a tensão, restabelece o autocontrole e o equilíbrio. Já a formação do grupo, cada um de sua casa, focado em um objetivo comum, traz a possibilidade de reconhecimento de estar em um todo e se sentir acolhido e seguro". O professor destaca ainda que os exercícios de concentração, respiração e o trabalho de consciência corporal "remetem o foco no eu, e assim o autoconhecimento nasce sutil, mas de forma gradual e saudável, colaborando com a autoestima", conclui.

Aluno do segundo ano do Ensino Fundamental I, Daniel Kiffer não esconde a alegria que tem sentido desde que passou a aprender de maneira mais descontraída. "São aulas criativas que gosto de participar. O professor se fantasia e traz histórias divertidas. Também criamos nossas histórias, com nossos personagens. Tiro desse momento uma diversão a mais, aqui na minha casa, e faço questão de dizer que aprendi nas aulas de teatro", conta o estudante.