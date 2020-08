Para ajudar os alunos da rede pública, prejudicados em sua preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) devido à suspensão das aulas presenciais, o professor de Matemática e empreendedor Leonardo Chucrute vai disponibilizar durante o ano todo, uma série de videoaulas gratuitas para esses estudantes. Por causa da pandemia e medidas restritivas, o ENEM foi adiado para os dias 17 e 24 de janeiro na versão impressa e 31 de janeiro e 7 de fevereiro na nova modalidade digital.

Para acessar às aulas, basta entrar no site da plataforma (www.aprovacaovirtual.com.br/enem-solidario), clicar no produto (gratuito), registrar e-mail e senha. A partir disso, a pessoa terá acesso ao portal do aluno e poderá assistir ao conteúdo, quando, onde e como quiser. O projeto vale para alunos da rede pública de todo o Brasil. No Youtube, Leonardo Chucrute tem um canal que leva o seu nome e também oferece videoaulas gratuitas.

Segundo o idealizador, a coordenação pedagógica organizou as aulas em dois tipos de tópicos: a base curricular do exame e os pontos mais importantes de matérias com mais peso no Enem.

Disparidade social

A ideia da ação solidária é ajudar os estudantes, que não tiveram uma boa base em sala de aula, auxiliando com as disciplinas que costumam ser mais cobradas.

Ex-aluno de escola e universidade públicas e, agora, diretor do Colégio e Curso Progressão, Leonardo explica que a iniciativa surgiu pela preocupação com a disparidade entre as classes sociais. Durante a pandemia, a desigualdade ficou ainda mais evidente, já que os alunos da rede pública tiveram o ensino interrompido.

"São diversos problemas que esses jovens enfrentam, como falta de suporte tecnológico, falta de organização e defasagem qualitativa dos conteúdos apresentados. Muitos são problemas que sempre existiram, mas, certamente, com a pandemia foram reforçados, revelando, ainda mais, o abismo educacional que existe em nosso país", desabafa o professor.