Lula cresce nas intenções de voto após desistência de JanonesAFP

Publicado 15/08/2022 10:02 | Atualizado 15/08/2022 12:43

A nova pesquisa de intenções de voto divulgada nesta segunda-feira, 15, pela BTG/FSB mostra o ex-presidente Lula (PT) com 45%, aumento de 4 pontos percentuais (p.p.) em relação à última semana. O presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece com 34%, seguido por Ciro Gomes (PDT), com 3%, e pela emedebista Simone Tebet, com 1%.



De acordo com analistas, o avanço de Lula se deu após a desistência de André Janones (Avante), que até então tinha 2% das intenções de votos de eleitores indecisos ou que pensavam em anular seus votos.

Na simulação realizada para um provável 2º turno, Lula aparece com 53% e Bolsonaro com 38%.



O Instituto FSB Pesquisa ouviu 2 mil pessoas por telefone entre os dias 12 e14 de agosto.



Avaliação do governo



Apesar da melhora do quadro inflacionário e da redução do preço dos combustíveis, a avaliação do governo de Jair Bolsonaro permaneceu em 33% de ótimo/bom, 21% de regular e 44% de ruim e péssimo, interrompendo a trajetória de melhora das últimas semanas.



De acordo com a pesquisa, apenas 21% dos entrevistados afirmam que sua situação financeira individual melhorou nos últimos 30 dias. Outros 44% dizem que permaneceu igual e 34% dizem que ela piorou. O resultado mostra que uma importante fatia do eleitorado ainda não sentiu efeitos positivos no próprio bolso.



“Após recuperar parte da imagem na esteira da redução da inflação e da aprovação do pacote de benefícios sociais, governo deixa de receber novos apoios. Bolsonaro tem 33% de ótimo/bom e 34% de intenção de voto. Para voltar a crescer na corrida eleitoral, precisará convencer os 21% que consideram sua gestão regular”, declarou o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokarski.