Candidatos parecem empatados no primeiro turnoArquivo/O Dia

Publicado 15/08/2022 20:56

Nesta segunda (15) foi divulgado o resultado da Pesquisa Ipec em que os candidatos Claudio Castro (PL) e Marcelo Freixo (PSB) estão tecnicamente empatados em um possível primeiro turno na corrida pelo Governo do Rio de Janeiro. Com um nível de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais, Castro aparece com 21% e Freixo com 17%.

A pesquisa foi feita com mil e duzentas pessoas entre os dias 12 a 14 de agosto. O candidato Rodrigo Neves (PDT) está com 5%, seguido por Wilson Witzel (PMB), 4%. Brancos e nulos chegam a 29%.

O estudo também avaliou a gestão atual do governador Cláudio Castro. Em que 22% consideram ótima/boa, 40% regular, 26% ruim/péssima e 12% não souberam avaliar.

Nas intenções de voto em Cláudio Castro apresentam destaque entre eleitores que avaliam positivamente a sua gestão atual (57%); e homens (26%) na comparação com as mulheres (16%).

Freixo se destaca entre eleitores com ensino superior (28%). As menções crescem na proporção que aumenta o nível de instrução do eleitor (tem 9% entre os que têm o ensino fundamental); eleitores que avaliam como ruim ou péssima a gestão de Claudio Castro (29%).

Os demais candidatos apresentam intenções de voto distribuídas de maneira homogênea nos segmentos analisados.

Na pesquisa espontânea os resultados são: Cláudio Castro (PL): 11%, Marcelo Freixo (PSB): 5%, Rodrigo Neves (PDT): 1%. Os outros candidatos não pontuaram.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro sob o protocolo Nº RJ-08527/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-03082/2022.