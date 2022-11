Gleisi Hoffmann rejeitou o "perdão" de Edir Macedo - Jorge Ferreira / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 04/11/2022 10:54

A presidente do Partido dos Trabalhadores , Gleisi Hoffmann, disse que "dispensa" o "perdão" do bispo da Igreja Universal do Reino de Deus Edir Macedo ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . Gleisi afirmou que ele é quem deveria pedir perdão pelas "mentiras que propagou".



"Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou, a indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso", escreveu nas redes sociais. "A nossa consciência está tranquila."

Na quinta-feira, 3, Edir Macedo, que foi aliado do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL) , durante as eleições 2022 e fez campanha contra a candidatura do petista, afirmou durante live nas redes sociais que é preciso "perdoar" Lula .



O bispo disse que orou pela vitória do candidato derrotado, mas que agora é hora de seguir em frente. "Eu orei, ‘ó, Deus, quero que Bolsonaro ganhe’. Mas seja feita Vossa vontade. Eu pedi para ele fazer a vontade dEle e Ele fez. O que que eu vou fazer agora? Tocar a vida pela frente", declarou.



Durante as campanhas, Macedo chegou a usar jornais distribuídos gratuitamente a fiéis para atacar o petista e divulgar o atual mandatário. No segundo turno, ele disse que as urnas mostrariam "quem é o Deus vivo, se é o da esquerda ou o da direita".

Agora, após a vitória de Lula no pleito , ele adotou um discurso de aceitação e perdão. "Vamos tocar o nosso barco, vamos andar para frente. O sentimento de mágoa só faz destruir", disse, no vídeo. "Sua fé não vai valer de nada se você não perdoar."

O bispo começa o vídeo falando sobre um culto feito em Genebra, na Suíça, que teve o perdão como tema central. Ele contou que, durante a pregação, ouviu uma brasileira dizer que perdoava Lula. A partir disso, relatou que "veio o discernimento de quantas pessoas neste Brasil ou mundo afora, especialmente cristãos, devem ter ficado irados contra o Lula e magoados e agarraram um sentimento de mágoa contra ele" e apontou que este não é o caminho.



"Não podemos ficar com mágoa, porque é isso que o diabo quer", afirmou. "O diabo quer acabar com sua fé, com seu relacionamento com Deus por causa de Lula ou dos políticos. Não dá, não dá, minha filha, bola para frente, vamos olhar para frente."