Gleisi Hoffmann, presidente do PT, é um das coordenadoras da equipe de transição do governo Lula - Reprodução

Publicado 08/11/2022 12:47 | Atualizado 08/11/2022 17:46

Brasília - Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e deputada federal reeleita no Paraná, e Lindbergh Farias, deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, foram vítimas de ameaça e provocação enquanto estavam em um restaurante da Asa Sul, área nobre de Brasília. O episódio ocorrido no domingo, 6, é investigado pela 1ª DP (Asa Sul).

No vídeo que não demorou a viralizar nas redes sociais é possível perceber a aproximação de um homem com uma camisa verde escrito "Brasil". Ele aponta a câmera de um celular e diz: "O malandro está de volta". De acordo com testemunhas, o apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) gesticulava na direção da mesa dos parlamentares e fazia o sinal simulando uma arma de fogo com a mão.

Incomodado ao perceber que outros clientes filmavam o incidente, ele empurrou uma das pessoas e foi contido por funcionários do restaurante quando tentou se aproximar da mesa onde de Gleisi e Lindbergh. No vídeo ainda é possível constatar o descontrole emocional do homem no momento em que alguém anuncia que vai chamar a polícia. Nervoso, homem sobe o tom e faz ameaças: "Vou te dar uma porrada" e "Vai chamar a polícia é o caralho".