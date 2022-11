Pergunta ao ex-ministro foi sobre uma possível confirmação do valor de R$ 1.320 para o piso nacional do próximo ano - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pergunta ao ex-ministro foi sobre uma possível confirmação do valor de R$ 1.320 para o piso nacional do próximo anoMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 08/11/2022 14:04 | Atualizado 08/11/2022 17:42

O ex-ministro e integrante da equipe de transição do PT, Aloizio Mercadante, afirmou nesta terça-feira, 8, que o valor do salário mínimo será decidido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao ser questionado sobre uma possível confirmação do valor de R$ 1.320 para o piso nacional do próximo ano, Mercadante disse: "Quem anuncia o salário mínimo é o presidente Lula".

Durante a campanha, Lula prometeu retomar a política de aumento real do piso, mas não disse quanto seria ajustado em valores. Ao longo dos 4 anos do mandato do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), o salário não teve reajuste real.



O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2023 enviado pelo governo Bolsonaro prevê salário mínimo de R$ 1.294, corrigido pela projeção de INPC e sem reajuste real. Atualmente, o valor é de R$ 1.212.

O escalado do PT para tratar sobre o Orçamento com o Congresso foi o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), que já mencionou os R$ 1.320 anteriormente.



O acréscimo deve entrar na PEC de Transição, que está sendo debatida por integrantes do próximo governo a fim de viabilizar as promessas de campanha que ficaram fora da LDO.