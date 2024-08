Candidato Eduardo Paes - Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Candidato Eduardo Paes Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 29/08/2024 12:07 | Atualizado 29/08/2024 12:59

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD), que tenta a reeleição, foi o quinto candidato entrevistado da sexta edição do Movimento Rio em Frente, promovida pela Fecomércio RJ, na tarde desta quinta-feira (29), em parceria com os jornais O DIA e MEIA HORA. A jornalista Isabele Benito conduziu o bate-papo, que tem o apoio do SBT News e da Veja Rio.

A série de encontros tem como objetivo promover um espaço para que os eleitores possam conhecer melhor as propostas de cada candidato.