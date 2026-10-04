Caiado (D) votou em GO - Divulgação

Caiado (D) votou em GODivulgação

Publicado 04/10/2026 12:05





Depois de votar, Caiado acompanha as votações do governador Daniel Vilela e de Gracinha Caiado, em Goiânia, antes de seguir para o Palácio das Esmeraldas, onde acompanhará a apuração do primeiro turno a partir das 17h. Após a apuração, Caiado concede coletiva.



Caiado, após votar em Goiás, disse que pretende "livrar" a população da violência e dos juros elevados e defendeu que as riquezas do País sejam convertidas em melhorias concretas para o povo.



"Vamos livrá-los da violência, livrá-los da taxa de juros exorbitante. Fazer com que o país possa sonhar em suas riquezas, transformando-as em melhorias de vidas para as pessoas que aqui estão. E é isso que nós propusemos, é isso que nós fizemos. E agora é aguardar o resultado das urnas ... Jamais desonrei o voto que recebi", afirmou há pouco.



Sem citar ações específicas, o candidato afirmou que sua trajetória política e a experiência acumulada ao longo de quatro décadas de vida pública o credenciam para comandar o País. Ele voltou a classificar Goiás como "o melhor Estado para se viver no Brasil" e disse que encerra sua administração com aprovação de 88% da população goiana.



As intenções de votos para Caiado estavam em 4%, segundo a pesquisa DataFolha divulgada no sábado, 3. As 4.006 entrevistas que resultaram no levantamento foram encomendadas pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo. Foram feitas em 122 municípios na sexta (2) e sábado (3). O registro do trabalho na Justiça Eleitoral tem o código BR-01708/2026. O ex-governador do Goiás (GO) e candidato do Partido Social Democrático (PSD) à disputa presidencial, Ronaldo Caiado , registrou seu voto numa escola em Nova Crixás (GO). Ele votou ao lado de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e seu vice na chapa.Depois de votar, Caiado acompanha as votações do governador Daniel Vilela e de Gracinha Caiado, em Goiânia, antes de seguir para o Palácio das Esmeraldas, onde acompanhará a apuração do primeiro turno a partir das 17h. Após a apuração, Caiado concede coletiva.Caiado, após votar em Goiás, disse que pretende "livrar" a população da violência e dos juros elevados e defendeu que as riquezas do País sejam convertidas em melhorias concretas para o povo."Vamos livrá-los da violência, livrá-los da taxa de juros exorbitante. Fazer com que o país possa sonhar em suas riquezas, transformando-as em melhorias de vidas para as pessoas que aqui estão. E é isso que nós propusemos, é isso que nós fizemos. E agora é aguardar o resultado das urnas ... Jamais desonrei o voto que recebi", afirmou há pouco.Sem citar ações específicas, o candidato afirmou que sua trajetória política e a experiência acumulada ao longo de quatro décadas de vida pública o credenciam para comandar o País. Ele voltou a classificar Goiás como "o melhor Estado para se viver no Brasil" e disse que encerra sua administração com aprovação de 88% da população goiana.As intenções de votos para Caiado estavam em 4%, segundo a pesquisa DataFolha divulgada no sábado, 3. As 4.006 entrevistas que resultaram no levantamento foram encomendadas pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo. Foram feitas em 122 municípios na sexta (2) e sábado (3). O registro do trabalho na Justiça Eleitoral tem o código BR-01708/2026.

Na véspera do 1° turno, Caiado afirmou que não desistiria da candidatura

Caiado reiterou na manhã deste sábado, que não iria desistir de sua candidatura antes da votação do primeiro turno das eleições presidenciais. Em ato político com apoiadores em Goiânia, o candidato ressaltou que uma desistência sequer foi "cogitada", em meio a uma pressão para o voto útil da direita no senador Flávio Bolsonaro (PL).



"A palavra desistir não existe na trajetória de vida do Caiado", afirmou o ex-governador. Questionado sobre quem apoiaria no segundo turno das eleições, o candidato disse que está "pedindo voto" para si mesmo.