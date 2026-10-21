Canais de WhatsApp de conteúdo político cresceram poucos dias antes do segundo turno das Eleições 2026 - Unsplash

Canais de WhatsApp de conteúdo político cresceram poucos dias antes do segundo turno das Eleições 2026Unsplash

Publicado 21/10/2026 13:20

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estuda proibir propaganda eleitoral em canais de WhatsApp com mais de 200 mil seguidores nas 48h antes e 24h depois da eleição. A proposta é de autoria do vice-presidente da Corte, André Mendonça. Em nota, o ministro informou que houve "consenso entre todos os ministros sobre a necessidade de tratar do assunto".