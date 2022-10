Paulo Ganime votou na Barra da Tijuca, acompanhado de sua esposa e familiares - Divulgação

Publicado 02/10/2022 11:05

Rio - O candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Ganime (Novo), chegou às 10h30 deste domingo (2), na Escola Municipal Professora Zuleika Nunes de Alencar, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para votar. Ele estava acompanhado de sua esposa, Sara Ganime, sua mãe, Marisa Ganime, suas irmãs e seus sobrinhos.

Após votar, Ganime conversou com a imprensa na saída da escola e declarou que o futuro do país e do estado está nas mãos da sociedade. "É o destino do Rio, do Brasil, que está em jogo. Espero que a população escolha bem, pensando nos próximos quatro anos e, na verdade, no futuro", disse o candidato. "Temos um momento que a população tem o maior poder possível que é o voto. É nessa hora que podemos mudar o destino do Rio de Janeiro, do Brasil", completou.

O candidato ainda afirmou que está confiante para o segundo turno. "A minha expectativa é que a gente chegue no segundo turno. As ruas estão mostrando que é possível, a gente tem visto isso nas redes sociais, com o crescimento das pesquisas de última hora. Sabemos que tem muita gente que está escolhendo voto até hoje, então vamos pra cima, vamos vencer, vamos chegar no segundo turno", declarou Ganime.

Um pouco mais cedo, por volta das 8h30, Paulo Ganime acompanhou sua esposa para votar. Ela votou na UniRio, na Urca, Zona Sul do Rio.