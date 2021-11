Dhió Barbosa - Reprodução

Publicado 25/11/2021 15:50

Rio - Dhiovanna Barbosa, irmã mais nova de Gabigol, chegou aos 20 anos e de presente foi pedida em casamento. A influenciadora ganhou um anel de noivado do namorado, o jogador Nicola Coelho, que passou pelas categorias de base do Santos.

O pedido aconteceu durante o festão que ela fez, no Guarujá, em São Paulo, na noite de terça-feira, 23. Os registros do momento foram feitos por amigos do casal, que postaram nas redes sociais marcando os dois.Mais cedo, o jogador se declarou à Dhiovanna. "Obrigado por ser você, te amarei para sempre independente da situação e estarei sempre aqui sou completamente apaixonado por você preta te amo mais um niver juntos", escreveu ele ao postar fotos do casal.Já no dia seguinte ao festão, Dhiovanna comemorou a nova idade e o novo status de relacionamento dançando de biquíni, para alegria dos fãs.