Magic Johnson e Pelé se encontraram nos anos 80Reprodução/Magic Johnson

Publicado 02/01/2023 13:03

Rio - O futebol perdeu o seu Rei na última quinta-feira (29). Pelé morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O maior jogador da história estava internado desde o dia 29 de novembro e faleceu em decorrência da falência múltipla dos órgãos, causado por um câncer no cólon. Astro da NBA nos anos 80, o ex-jogador Magic Johnson lamentou a morte e exaltou o legado.

"O mundo está de luto pela morte do lendário jogador de futebol Pelé. Meus pensamentos e orações vão para todos aqueles que o amavam. O maior jogador de futebol de todos os tempos. Pelé foi a razão por trás da expansão da popularidade do esporte em todo o mundo. Ele abriu portas e influenciou gerações", disse o ex-jogador de basquete, que relembrou uma história com o Rei do futebol.

"Fiquei muito emocionado ao ser homenageado por Pelé em uma partida de futebol no Brasil. Nunca em meus sonhos mais loucos pensei que o conheceria, seria homenageado por ele e passaria um tempo com ele em seu país de origem. Foi um dos momentos mais especiais da minha vida. Obrigado por compartilhar o seu talento com o mundo, Pelé", completou Magic Johnson.

Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro após o tratamento de quimioterapia do câncer de cólon deixar de fazer efeito. No dia 21 de dezembro, o boletim médico informou que houve uma "progressão da doença oncológica". Ele morreu no dia 29 de dezembro com insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon.

O velório de Pelé está sendo realizado nesta segunda-feira (2), na Vila Belmiro, no litoral de São Paulo. A cerimônia é aberta ao público e terá duração de 24 horas. O presidente da Fifa, da Conmebol e da CBF, além de representantes das autoridades de outros países, compareceram para se despedir do Rei do futebol. O enterro será na terça (3).

O Rei do futebol deixou sete filhos e a esposa Márcia Aoki, com quem estava casado desde 2016. Do primeiro casamento, com Rosemeri Cholbi, nasceram Kelly Cristina, Edinho e Jennifer. Ele também é pai dos gêmeos Joshua e Celeste, do relacionamento com a psicóloga Assíria Lemos, e teve duas filhas fora do casamento: Sandra Regina, que só obteve o reconhecimento da paternidade pela Justiça, morta em 2006, e Flávia.