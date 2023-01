Cristiano Ronaldo é o novo reforço do Al Nassr - JORGE FERRARI / AL NASSR FOOTBALL CLUB / AFP

Publicado 05/01/2023 14:00

A estreia de Cristiano Ronaldo no Al Nassr será adiada. O craque português terá que cumprir uma suspensão de dois jogos dada pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) por causa do episódio em que derrubou o celular de um torcedor do Everton. Com isso, o novo reforço do clube saudita não poderá enfrentar o Al-Tai, nesta sexta-feira (6), às 12h (de Brasília), no Mrsool Park, em Riade.

Cristiano Ronaldo recebeu a punição em novembro, durante a Copa do Mundo e antes de rescindir com o Manchester United. Segundo o regulamento da Fifa, suspensão de até quatro jogos ou de até três meses deve ser cumprida mesmo em casos de transferência para outro país. A federação saudita e o Al Nassr não se manifestaram sobre a situação.

O jogo entre Al Nassr e Al-Tai, válido pela 12ª rodada do Campeonato Saudita, foi adiado em 24 horas por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade de Riade, nesta quinta-feira (5). A condição climática afetou a região e impactou o sistema de eletricidade do estádio Mrsool Park.

O Al Nassr é o líder do Campeonato Saudita, com 26 pontos. Além de desfalcar contra o Al-Tai, Cristiano Ronaldo também deve ficar de fora no duelo contra o vice-líder Al-Shabab, no próximo dia 14, às 14h30 (de Brasília), fora de casa.