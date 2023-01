Jude Bellingham foi considerado o jogador mais valioso do mundo - Paul Ellis/AFP

Publicado 05/01/2023 12:21

O Observatório de Futebol (CIES Football Observatory) publicou nesta quinta-feira (5) um estudo com os jogadores mais valiosos do mundo. O francês Kylian Mbappé e o brasileiro Vini Júnior foram superados pelos ingleses Jude Bellingham e Phil Foden. O meio-campista do Borussia Dortmund liderou a lista com o valor de 208,2 milhões de euros (mais de R$ 1,2 bilhão).

Bellingham foi o destaque da Inglaterra na Copa do Mundo de 2022. Na temporada 2022/23, o meia tem 22 jogos, nove gols e quatro assistências pelo Borussia Dortmund. O jogador, de 19 anos, tem contrato com o clube alemão até junho de 2025. Ele é alvo do Real Madrid e do Liverpool, e a tendência é que não permaneça no futebol alemão na próxima temporada.

Já Vini Júnior foi o brasileiro melhor avaliado na lista. O atacante do Real Madrid ficou em quarto lugar, com o preço estipulado de 190,5 milhões (pouco mais de R$ 1 bilhão). O clube espanhol teve dois jogadores no top 10, assim como Manchester City e Barcelona.

Veja os 10 jogadores mais valiosos do mundo:

1º - Jude Bellingham (Borussia Dortmund) - € 208,2 milhões (R$ 1,2 bilhão)

2º - Phil Foden (Manchester City) - € 200,5 milhões (R$ 1,1 bilhão)

3º - Kylian Mbappé (PSG) - € 190,7 milhões (R$ 1 bilhão)

4º - Vini Jr (Real Madrid) - € 190,5 milhões (R$ 1 bilhão)

5º - Erling Haaland (Manchester City) - € 174,9 milhões (R$ 996 milhões)

6º - Pedri (Barcelona) - € 170,2 milhões (R$ 969 milhões)

7º - Gavi (Barcelona) - € 147,6 milhões (R$ 840 milhões)

8º - Musiala (Bayern de Munique) - € 145,1 milhões (R$ 826 milhões)

9º - Gvardiol (RB Leipzig) - € 125,8 milhões (R$ 716 milhões)

10º - Valverde (Real Madrid) - € 123,5 milhões (R$ 703 milhões)