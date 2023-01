Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, definirá, em breve, o novo treinador da seleção brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 05/01/2023 09:00 | Atualizado 05/01/2023 09:21

Rio - A busca por um novo treinador para dirigir a seleção brasileira tem sido feita com bastante cautela pela CBF. E de acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, o substituto de Tite poderá ser anunciado somente em fevereiro.

O entendimento é que como a próxima DataFifa acontece somente em março, a entidade terá mais tempo para avaliar um novo nome. Por enquanto, os representantes da CBF estão de férias e só vão retornar ao batente na próxima semana.

O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, que compareceu ao velório de Pelé, na última segunda-feira, está na Bahia. Na próxima semana, o dirigente irá voltar ao Rio de Janeiro e com isso alguns nomes podem voltar a ventilados para assumir a seleção brasileira.