Publicado 04/01/2023 18:24 | Atualizado 04/01/2023 18:25

Juninho Pernambucano fez duras críticas ao técnico Rudi Garcia, do Al Nassr, que é o novo time de Cristiano Ronaldo. Em entrevista ao jornal português "Maisfutebol", o ex-jogador lembrou do período em que trabalhou com o treinador e o classificou como o "maior mau-caráter" com quem trabalhou em sua carreia no mundo do futebol.

"A minha experiência com o Rudi Garcia foi péssima. É o maior mau-caráter que conheci em toda a carreira no futebol. Não sabe liderar nada. Lidera pelo medo que impõe nos outros. Só respeita pessoas que têm poder ou de quem ele possa tirar algum proveito na relação", disse.

Vale lembrar que os dois trabalharam juntos no Lyon, da França, entre 2019 e 2021. Na época, Juninho era o diretor esportivo do clube e Garcia era o técnico.

"Agora em relação a CR7, ele não ousará fazer nada que atrapalhe, pelo contrário, até servirá o café da manhã para ele se for preciso. Ele vai tentar ser amigo do Cristiano, ser íntimo e fará tudo para isso. Será um sonho para ele ser amigo do Cristiano Ronaldo", afirmou Juninho.

"Para Rudi Garcia não importa o sucesso da equipe, a harmonia do vestiário. Importa que ele seja o centro das atenções, mesmo que seja na crise. Mas como todos os seres humanos altamente frios, ele reconhece os maiores que ele e tenta tirar proveito disso. Cristiano Ronaldo é um dos maiores da história do futebol, uma lenda, e Rudi sabe disso", completou.