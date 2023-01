Neto fez duras críticas a Neymar, filmado em festa em Paris - Reprodução / Band; Lucas Figueiredo / CBF

Neto fez duras críticas a Neymar, filmado em festa em ParisReprodução / Band; Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 04/01/2023 16:29

Rio - Craque neto voltou a criticar a ausência de jogadores no velório de Pelé. Desta vez, o apresentador do programa "Os Donos da Bola" reclamou da ausência de Neymar na despedida do Rei do Futebol, especialmente após o astro do PSG ser filmado em uma festa em Paris no mesmo dia em que acontecia o velório.

"Você falou que ia trazer taça, falou que ia comemorar com o ex-presidente. Você não jogou, fez dois gols, não voltou com a taça. Foi pro PSG e deixou de vir ao Brasil depois que perdeu a Copa. Em 2015 veio para o aniversário da sua irmã. Em 2022 você quase veio. E aí você faz festa no dia do velório do maior jogador da história. Ninguém deveria fazer nenhum tipo de festa", disse Neto, antes de completar:

"Vocês não sabiam que o Pelé já estava morrendo? Ele não precisava de saúde. Ele precisava de fé e gratidão. Vocês levantaram a faixa no jogo contra a Coreia para o Pelé, mas quem foi deixar a sua imagem junto com o Pelé? Ele precisava de amor, de orações, de respeito e dignidade", finalizou o ex-jogador do Corinthians.



Nenhum membro da delegação que disputou a Copa do Mundo do Catar compareceu ao velório de Pelé. Dos jogadores campeões mundiais com a seleção brasileira em 1994, apenas o ex-volante Mauro Silva, que é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, foi se despedir do Rei do Futebol, representando a entidade. Da Seleção pentacampeã em 2002, ninguém participou.