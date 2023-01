Momento em que o jogo do Santos contra o São Raimundo é paralisado para uma salva de palmas em homenagem a Pelé - Foto: Reprodução/Sportv

Publicado 04/01/2023 16:14

O jogo de estreia do Santos na Copinha, contra o São Raimundo-RR, foi marcado por homenagens a Pelé. Antes da partida começar, os jogadores das duas equipes se reuniram no centro do gramado e prestaram um minuto de silêncio em homenagem ao Rei.

Posteriormente, aos dez minutos do primeiro tempo, o jogo foi paralisado. O árbitro levou a bola até o centro do campo e todos bateram palmas em homenagem a Pelé.

Além disso, vale destacar que o Santos usou pela primeira vez a coroa acima do escudo do escudo. A honraria ficou posicionada entre as duas estrelas, que fazem referência aos títulos mundiais de 196 e 1963.