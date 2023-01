Neymar - AFP

NeymarAFP

Publicado 04/01/2023 13:41

Rio - Após um bom começo de temporada pelo PSG, Neymar disputou a Copa do Mundo e não conseguiu fazer o Brasil conquistar o sexto título da competição. De volta ao clube francês, o camisa 10 pode ser colocado na lista de transferências. As informações são do jornal espanhol "Sport".

Segundo a publicação, o desejo é negociar Neymar no meio de 2023. O brasileiro, de 30 anos, poderá ser negociado por algo em torno de 100 milhões de euros (R$ 581 milhões). Apesar do craque estar sendo elogiado pelo treinador Christophe Galtier, o entendimento é de que a saída de Neymar será importante para abrir espaço na folha salarial e viabilizaria a brecha para a contratação de um centroavante, algo que é desejo do astro francês.

Apesar do suposto desejo do PSG, Neymar quer cumprir seu contrato, válido até 2027, e não tem planos de deixar o clube. Em 2022, o Newcastle surgiu como possível destino, e também o Chelsea foi apontado como um dos clubes com mais interesse no brasileiro.

Na atua temporada europeia, Neymar entrou em campo em 21 partidas, fez 15 gols e deu 12 assistências. Na Copa do Mundo, o brasileiro atuou em três jogos e fez dois gols.