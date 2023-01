O Rei Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos - AFP

O Rei Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anosAFP

Publicado 04/01/2023 12:25

Cabo Verde é o primeiro a aderir a proposta do presidente da Fifa, Gianni Infantino, de dar o nome de Pelé a um estádio. Nesta quarta-feira, o primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Silva, anunciou que o principal palco de futebol do país africano, o Nacional, passará a se chamar Estádio Pelé.

"Ele foi e será sempre uma referência no Brasil, na nossa lusofonia e todo o resto do mundo, sendo um ídolo que liga várias gerações. Como homenagem e reconhecimento a esta figura que engrandece a todos, manifesto a intenção de nomear nosso estádio nacional, como "Estádio Pelé", explicou o primeiro-ministro do país que tem o português como língua.



Presente no velório de Rei do Futebol, na segunda-feira (2), Infantino afirmou que pediria a todos os membros da Fifa que dessem a um estádio de cada país o nome de Pelé.



Seria a forma de homenagear o melhor jogador de todos os tempos, que morreu na quinta-feira, 29 de dezembro.