Paige VanZant - Reprodução

Paige VanZantReprodução

Publicado 04/01/2023 10:00

Rio - A ex-lutadora do UFC e atual musa do OnlyFans, Paige VanZant, se mostrou solidária a luta que o jogador do Buffalo Bills da NFL, Damar Hamlin, vem passando nesse começo de ano. Ela fez uma doação de de mil dólares (cerca de R$ 5,4 mil) para ajudar no tratamento do atleta, que sofreu um ataque cardíaco durante o jogo contra o Cincinnati Bengals, no último dia 2.

fotogaleria

Além disso, Paige divulgou o site 'GoFundMe', criado por Hamlin, em 2020, com o objetivo de arrecadar brinquedos de Natal para crianças carentes, mas que se tornou uma fonte de ajuda ao atleta. Atualmente, o valor arrecadado é superior a 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões).

Damar Hamlin colidiu com um adversário, recebendo uma forte pancada no peito. O atleta recebeu um longo tratamento em campo, precisou de auxílio para respirar, foi levado de ambulância para o hospital e seu estado se tornou crítico após sofrer uma parada cardíaca. Com a gravidade do quadro, Hamlin, de 24 anos, segue sendo monitorado.