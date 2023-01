Rodrygo imitou o gesto de Pelé ao marcar o gol da vitória do Real Madrid sobre o Cacereño, pela Copa do Rei - Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

Rodrygo imitou o gesto de Pelé ao marcar o gol da vitória do Real Madrid sobre o Cacereño, pela Copa do ReiFoto: CRISTINA QUICLER / AFP

Publicado 03/01/2023 22:08

O brasileiro Rodrygo homenageou Pelé na vitória do Real Madrid sobre o Cacereño, pela Copa do Rei, nesta terça-feira. Após marcar o único gol da partida, o atacante comemorou com o salto e o soco no ar, assim como fazia Pelé. Veja como foi no vídeo abaixo:

¡Este gol no podía marcarse en otra competición que no fuese la #CopaDelRey!

@RodrygoGoes pic.twitter.com/1phdTi9JMH — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 3, 2023 Nas redes sociais, Rodrygo postou uma foto de sua comemoração no jogo desta terça-feira ao lado de uma de Pelé e escreveu a seguinte frase: "Para você, Rei!". Nas redes sociais, Rodrygo postou uma foto de sua comemoração no jogo desta terça-feira ao lado de uma de Pelé e escreveu a seguinte frase: "Para você, Rei!".

Vale lembrar que o velório de Pelé começou às 10h da última segunda-feira e terminou na manhã desta terça. Na sequência, um cortejo com o caixão do Rei passou pela casa de sua mãe, dona Celeste, e depois seguiu até o Memorial Necrópole Ecumênica, onde o ex-jogador foi sepultado. Rodrygo, que é cria do Santos, não pôde participar por conta dos compromissos com o clube Merengue.

Em tempo: com a vitória sobre o Cacereño, o Real Madrid avançou às oitavas de final da Copa do Rei. O próximo adversário dos Merengues será realizado em sorteio, que acontece neste sábado.