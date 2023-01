Multidão se emocionou durante cortejo com corpo de Pelé em Santos - AFP

Publicado 03/01/2023 18:54 | Atualizado 03/01/2023 18:55

Depois do sepultamento de Pelé, nesta terça-feira, Edinho parou para conversar com a imprensa que estava em frente ao cemitério Memorial Necrópole Ecumênica. O filho do Rei agradeceu todas as homenagens que o pai recebeu e destacou que o sentimento da família, junto com a dor, é de gratidão.

"Só queria aproveitar em nome da minha família agradecer a todo mundo, a todo amor, a todo carinho, a todo respeito... Enfim, agradecer. O sentimento maior de toda a família é gratidão, junto com a dor. Mas é gratidão, então muito obrigado a todos. É um momento difícil, todo mundo sabe, mas é isso, é uma honra e um orgulho muito grande. Mais uma vez, obrigado. Agora ele vai descansar", disse Edinho.

Vale lembrar que o velório de Pelé começou na última segunda-feira, às 10h, e terminou na manhã desta terça-feira. Segundo as estimativas do Santos, cerca de 230 mil pessoas foram até a Vila Belmiro se despedir do Rei.

Apesar disso, dentre os campeões mundiais pelo Brasil, apenas dois compareceram: Clodoaldo, volante da Copa de 1970, e Mauro Silva, volante da Copa de 1994.

Dentre os atletas que disputaram Copas do Mundo pela Seleção Brasileira neste século, apenas dois foram ao funeral de Pelé: os meio-campistas Zé Roberto e Elano.

Após o velório, o corpo de Pelé foi levado em cortejo até o cemitério vertical de Santos. O caixão do ex-jogador estava sobre um caminhão dos Bombeiros.

Vale destacar que o cortejo passou em frente à casa da mãe do Rei, dona Celeste. Ela, que está com 100 anos e tem saúde frágil, não foi vista. Já Maria Lúcia, irmã de Pelé, apareceu emocionada em uma janela e acenou para o público.

O cortejo durou cerca de 3h30. Às 14h, o corpo do Rei chegou ao cemitério Memorial Necrópole Ecumênica, onde foi sepultado.