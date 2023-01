Vini Jr. sofreu mais um ataque racista em jogo do Real Madrid - CESAR MANSO / AFP

Vini Jr. sofreu mais um ataque racista em jogo do Real MadridCESAR MANSO / AFP

Publicado 03/01/2023 17:13

Quase quatro dias depois dos ataques racistas da torcida do Valladolid contra Vini Jr., em jogo pelo Campeonato Espanhol, Ronaldo Fenômeno condenou o racismo e a xenofobia. O ex-jogador, proprietário do clube espanhol, prometeu ajudar as autoridades na investigação para identificar os responsáveis, para que sejam afastados do estádio.



"Lamentável, repugnante, vergonhoso, inadmissível. Racistas e xenófobos não nos representam. Vini Jr., todo meu apoio, respeito e carinho. O Real Valladolid está à disposição das autoridades para colaborar na investigação para que os responsáveis sejam afastados do clube. Não vamos permitir insultos racistas em nossa organização porque nossos torcedores não são assim e essas pessoas não nos representam", postou Ronaldo nas redes sociais.



A LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, apresentou nesta terça-feira (3) duas denúncias de cânticos racistas contra Vini Jr.



A primeira foi no Tribunal de Instrução de Valladolid, pelo crime de ódio. Já a segunda, no Comitê de Competições da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e na Comissão Estatal contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte.



O atacante foi alvo de insultos racistas na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Valladolid, fora de casa, na sexta-feira, 30 de dezembro.

Mais um caso



Na vitória do Real Madrid por 2 a 0, Vini Jr. foi substituído aos 42 minutos do segundo tempo e, enquanto deixava o campo pela lateral, foi chamado de "macaco" e escutou sons de pessoas imitando o animal. Os torcedores do Valladolid, clube presidido por Ronaldo Fenômeno, ainda arremessaram objetos em campo, e o brasileiro chutou um deles.



No dia seguinte, o brasileiro reclamou da postura da LaLiga nos casos de racismo que ele sofreu em 2022. "Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a La Liga segue sem fazer nada. Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do (Real) Madrid. No final a culpa é minha", escreveu nas redes sociais.



Ao longo deste ano, Vini Jr. sofreu com vários ataques racistas e está incomodado com a postura da LaLiga, que não dá punições severas aos envolvidos. Torcedores do Mallorca e do Atlético de Madrid, assim como do Valladolid, já praticaram racismo contra ele.



Além disso, um comentarista de uma TV espanhola reclamou das danças na comemoração e disse que o brasileiro fazia macaquices. Fora os comentários nas redes sociais, com emojis de macacos.