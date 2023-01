Coletiva de apresentação de Cristiano Ronaldo - Foto: Reprodução/Al Nassr

Publicado 03/01/2023 15:01

Nesta terça-feira, Cristiano Ronaldo foi apresentado como o novo reforço do Al Nassr, da Arábia Saudita. Durante a entrevista coletiva, o atacante explicou por que escolheu fechar com a equipe saudita e revelou que clubes do Brasil tentaram a sua contratação.

"Como eu disse antes, esta é uma grande oportunidade não só no futebol, mas também para mudar a mentalidade das novas gerações. Ninguém sabe, mas posso dizer agora que tive muitas oportunidades na Europa, no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos e até mesmo em Portugal. Muitos clubes tentaram me contratar, mas eu dei a palavra para este clube (Al Nassr)", contou Cristiano Ronaldo.

"Para mim, é um bom desafio. Eu se o que quero e, claro, o que não quero. Então, é uma boa chance para mudar e para ajudar, com meu conhecimento e experiência, a fazer crescer muitos pontos importantes. E também as mulheres. Muitas pessoas provavelmente não sabem, mas o Al Nassr também tem um time de futebol feminino. Quero dar uma visão diferente do país, do futebol, da perspectiva de todo mundo. Foi por isso que eu aceitei este desafio", completou.

Vale lembrar que Cristiano assinou contrato com o clube saudita válido até 2025, com ganhos de quase 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão) por ano, entre salário e publicidade. Dessa forma, ele se tornou o atacante mais bem pago do mundo.

"As pessoas não sabem do nível aqui. Este contrato é único porque sou um jogador único. É normal para mim", disse o atacante português.

Veja mais declarações de Cristiano Ronaldo:



FELIZ PELA DECISÃO

"Estou muito orgulho por esta decisão. O meu trabalho na Europa está feito, joguei nos melhores clubes, agora é um novo desafio. Estou muito feliz com a oportunidade que o Al Nassr me deu. Tenho o apoio da minha família e agradeço tudo o que têm feito por mim".

CRÍTICAS

"Não é o fim da minha carreira. Muita gente fala… mas não sabe nada de futebol. Não estou preocupado com o que as pessoas pensam. Estou muito feliz e sei que este campeonato é muito competitivo. Se puder jogar já amanhã ainda melhor, estou aqui para aproveitar o futebol e as pessoas também".

DE OLHO EM RECORDES



"Sou um jogador único. Tenho muitos recordes, se puder bater mais aqui, ficarei muito feliz. Vim para aqui para vencer e para fazer parte da cultura do país. Quero fazer as pessoas sorrir com bom futebol".