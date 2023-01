Goleiro do Santos, João Paulo acompanhou a pé cortejo de Pelé pelas ruas da cidade - Reprodução/SporTV

Publicado 03/01/2023 13:10

João Paulo pretendia ir no velório de Pelé, na Vila Belmiro, mas teve um problema com o carro, que quebrou na estrada para a cidade, e não conseguiu comparecer. Mas o goleiro do Santos chegou a tempo de participar do cortejo a pé, acompanhando o carro dos bombeiros pelas ruas ao lado das pessoas.

'É o mínimo que eu posso fazer. É o ídolo do clube. Assim como eu, vários jovens viraram santistas por causa dele. Cheguei um pouco tarde, mas graças a Deus deu tempo de vir", afirmou em entrevista ao SporTV.



O goleiro do Santos foi perguntado sobre a ausência de nomes importantes do futebol brasileiro, que não foram ao velório de Pelé, e não deixou de criticar a postura.



"É o maior jogador do planeta, o maior de todos os tempos, ninguém vai chegar aos pés dele. Pela representatividade que ele tem no mundo do futebol, no mundo esportivo, acho que as pessoas deveriam olhar um pouco mais para o lado dele.", completou.