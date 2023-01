Despedida do Rei Pelé - AFP

Despedida do Rei PeléAFP

Publicado 03/01/2023 10:00 | Atualizado 03/01/2023 11:18

São Paulo - O velório de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, realizado na Vila Belmiro durou 24 horas. Apesar disso, alguns nomes importantes do futebol brasileiro não se fizeram presentes. Nenhum jogador da seleção brasileira, o treinador Tite, ou integrante da equipe pentacampeã na Copa do Mundo de 2022 se fez presente. As ausências geraram críticas dos torcedores nas redes sociais.

menos mal que o palmeiras mandou um representante ao velório do pelé, junto a uma coroa de flores.



o mínimo, pra se dizer.



agora, é muito bizarra a ausência de figuras importantes da seleção e até mesmo de quem jogou com pelé.



não tem explicação. canalhice. — giulia (@bigodeus) January 3, 2023 O mundo indo homenagear Pele na vila e os jogadores da seleção todos ignorando esse momento, principalmente os do penta, aí Kaká vem dizer que o povo brasileiro não honra seus ídolos, tá aí o porque Kaká , simplesmente pq vc não nos representa. — Imarx (@Imarx_ba) January 3, 2023 A Seleção Brasileira é o que é graças a muitos que fizeram tanto pelo país, sobretudo Pelé, o maior de todos. A ausência de ex-jogadores na despedida do Rei explica e justifica o desinteresse cada vez maior do povo por um time que não mais representa o Brasil há anos. — Daniel Botelho (@ODanielBotelho) January 3, 2023 Jogadores Brasileiros cagaram para o velório do Pelé, isso retrata o q é o futebol brasileiro hj em dia, cagam pra história do passado da seleção — Ednei vinicius (@1edney_Vinicius) January 3, 2023

O cerimonial contou com a presença de autoridades importantes do esporte como o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Além disso, o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve presente na manhã desta terça-feira, na Vila Belmiro.



Após o encerramento da cerimônia, que é aberta ao público, o corpo será levado em cortejo fúnebre até o canal 6 (Avenida Joaquim Montenegro) onde mora a mãe de Pelé, Celeste Arantes, com o trajeto feito na ida pelo canal 2 e praia e retorno pela praia até o Canal 1, até chegar ao Memorial Necrópole Ecumênica, para o sepultamento, reservado a familiares.



A previsão é de que o corpo chegue ao cemitério às 12h e a cerimônia comece às 14h. Ele será enterrado no mausoléu que fica no primeiro andar do Memorial, homologado há mais de 20 anos como o mais alto cemitério do mundo.



Pelé morreu na última quinta-feira, 29. Seu atestado de óbito apontou insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon como causas da morte. Ele lutava contra o câncer de cólon havia mais de um ano.