Juan Quintero, do River PlateReprodução

Publicado 03/01/2023 10:58

Rio - Em busca de reforços para a Libertadores de 2023, o Internacional deseja contratar dois colombianos. O volante Gustavo Cuéllar, ex-jogador do Flamengo, e o meia Juan Fernando Quintero, que estava no River Plate. As informações são do portal "globoesporte.com".

Cuéllar atua desde a metade de 2019 pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. De acordo com o portal, a contratação do ex-jogador do Flamengo foi um pedido de Mano Menezes. O Colorado teria conversado com o jogador, apresentado valores e Cuéllar teria se agradado. Falta a oficialização de uma proposta ao clube saudita, que tem contrato com o jogador até julho de 2024.

Em relação a Quintero, o jogador pertence ao Shenzen FC, mas não deve voltar ao time chinês em 2023. De acordo com o site, o estafe do colombiano se agradou do interesse do Internacional. O Flamengo também teria desejo de contar com o meia.