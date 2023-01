Cristiano Ronaldo desembarcou em Riade, capital da Arábia Saudita - Foto: Divulgação/Twitter @AlNassrFC

Publicado 02/01/2023 20:37

Novo reforço do Al Nassr, Cristiano Ronaldo desembarcou em Riad, capital da Arábia Saudita, na noite segunda-feira. A apresentação do português acontecerá já nesta terça, às 13h (de Brasília), no Mrsool Park.

"Depois de conquistar a Europa, a estrela icônica está em uma nova missão para conquistar a Ásia" escreveu o Al Nassr, nas redes sociais.

The iconic star is on a new mission to conquer ASIA! #HalaRonaldo pic.twitter.com/HU84lyhf22 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 2, 2023

As vendas de ingresso para acompanhar a apresentação de Cristiano começaram nesta segunda-feira. A entrada custa 15 rials sauditas (pouco mais de R$ 21 na cotação atual). Todo o valor arrecadado será dedicada à Ehsan, que é uma plataforma de caridade do governo da Arábia Saudita.

Vale lembrar que o atacante assinou contrato com o clube saudita válido até 2025, com ganhos de quase 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão) por ano, entre salário e publicidade.

Cristiano esteva livre no mercado desde que rescindiu com o Manchester United, no fim de novembro. A saída aconteceu dias após uma entrevista em que o atacante faz críticas à diretoria dos Red Devils e ao técnico Erik Ten Hag.

Nela, o português acusou algumas pessoas de tentarem forçar sua saída do clube inglês. Além disso, ele disse que se sentiu traído.

Cristiano, aliás, chegou a ser afastado do time por ter se recusado a entrar em campo durante uma partida do Campeonato Inglês. A situação, na época, foi contornada. No entanto, as declarações dadas na entrevista foram a gota d'água para que a sua segunda passagem no United chegasse ao fim.