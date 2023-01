Jude Bellingham - Borussia Dortmund - AFP

Publicado 02/01/2023 18:51

Um dos nomes mais cobiçados no futebol europeu é o jovem inglês Jude Bellingham, do Borussia Dortmund. Com apenas 19 anos, o meio-campista está na mira de grandes clubes, como Real Madrid e Manchester City. Por isso, o clube alemão já definiu o valor para negociar a estrela: 100 milhões de euros, além de mais 40 milhões em bônus por objetivos alcançados. A informação é do jornal espanhol "As".

O clube marcou uma reunião com o jovem inglês e seus representantes para esta semana para discutir sobre seu futuro, já que a intenção dos alemães é de renovar seu contrato até 2025. No entanto, a diretoria do Borussia quer saber de vez se Jude quer permanecer ou quer sair.

Um dos grandes destaques do futebol alemão, Jude Bellingham já despertava interesse dos grandes clubes europeus antes de ser um dos principais jogadores da Inglaterra durante a Copa do Mundo. As boas atuações no mundial apenas intensificaram o assédio sobre o atleta de 19 anos, que está na mira de Liverpool e Chelsea, além dos já citados Real Madrid e Manchester City.

Contratado junto ao Birmingham, em 2020, Jude Bellingham custou 25 milhões de euros com apenas 16 anos de idade. Desde então, atuou em 112 jogos pelo Borussia Dortmund, anotando 19 gols e 21 assistências.