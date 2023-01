Gabriel e Octávio, filhos de Sandra Regina, afirmaram ter perdoado Pelé antes da morte - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2023 18:18

São Paulo - Diversos torcedores, celebridades, familiares e amigos de Pelé estiveram em seu velório, que se iniciou na manhã desta terça-feira (2). Entre os presentes, estavam Octávio Felinto Neto e Gabriel Arantes do Nascimento, filhos de Sandra Regina, filha de Pelé reconheciada judicialmente, que morreu em 2006. Os netos do Rei do Futebol revelaram que visitaram o ex-jogador no hospital e afirmaram terem perdoado o avô.

"Os últimos momentos foram muito bons, apesar de tristes. Estávamos nos Estados Unidos e uma das minhas tias me ligou, a pedido do meu avô. Voltamos de prontidão direto para o Einstein. Conversamos, falei para ele tudo, o quanto o admirava como jogador e como pessoa. Ficamos com as mãos entrelaçadas orando, conversando... Foi um momento muito triste, mas muito importante para mim e para o meu irmão", destacou Gabriel.

"Foi um momento difícil no hospital. Acredito que a gente conseguiu finalizar perdoando mesmo, esse é o legado que tem que ser deixado. O perdão e o amor vencem todas as coisas", comentou Octávio, também filho de Sandra Regina.





RELEMBRE A POLÊMICA ENVOLVENDO PELÉ E SANDRA REGINA

Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto nasceu no Guarujá, em 24 de agosto de 1964, fruto de uma relação do Rei do Futebol com a doméstica Anísia Machado. Após Pelé se recusar a reconhecê-la, Sandra conseguiu vencer um processo na justiça contra o ex-jogador, que foi obrigado a fazer o teste de DNA.



Mesmo com a paternidade aprovada pelo teste de DNA, Pelé moveu processos contra Sandra, mas acabou perdendo. Assim, em 1996, Sandra Regina teve autorização para utilizar o sobrenome Arantes do Nascimento.

Em 2005, Sandra Regina descobriu um câncer de mama, que se transformou em metástase (quando a doença se espalha para outras partes do corpo). A filha de Pelé morreu no dia 17 de outubro de 2006, em decorrência de insuficiência respiratória e parada cardíaca.