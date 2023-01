Lula prestou sua homenagem e lembrou com saudosismo do Rei do Futebol - Ricardo Stuckert

Publicado 02/01/2023 18:07

Rio - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparecerá ao velório de Pelé, na Vila Belmiro, em Santos, nesta terça-feira (3). A informação foi confirmada pela assessoria do petista, que foi empossado no último domingo (1º).

"O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prestará seu respeito e homenagem a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e solidariedade para sua família na manhã de terça-feira, dia 3 de janeiro, às 9h, na cidade de Santos, em São Paulo", diz o comunicado.

Segundo o portal "UOL", mais cedo, a equipe de Lula esteve na Vila Belmiro fazendo uma averiguação sobre a segurança do local. Por conta de compromissos em Brasília, o presidente não pôde estar em Santos nesta segunda, mas enviou uma coroa de flores a Pelé junto com a primeira-dama, Janja.



Pelé morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos, após lutar contra um câncer de cólon. Ele estava internado há um mês no Hospital Albert Einstein. O corpo do Rei chegou nesta madrugada para ser velado na Vila Belmiro, onde ficará até às 10h de terça. Em seguida, seguirá em cortejo pelas ruas de Santos até o Memorial Necrópole Ecumênica, cemitério vertical onde o ex-jogador será enterrado.