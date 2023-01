Com ótima movimentação, Insigne comandou as ações ofensivas da Itália contra a Turquia - AFP

Publicado 02/01/2023 17:13

Ano novo, vida nova. Nesta segunda-feira, 02, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) apresentou o novo escudo da seleção nacional. Veja como ficou no vídeo abaixo:

O escudo conta com contornos azuis sobre a bandeira do país. Além disso, o branco substitui os detalhes que antes estavam em dourado, como nas quatro estrelas - que representam os títulos mundiais - e no próprio nome da Itália.

"Estamos prontos para o futuro. Hoje apresentamos a nova imagem da Azzurra, com o novo escudo e com uma identidade sonora específica, criada pela primeira vez na história. Estamos entrando em uma nova dimensão, mas sempre com o desejo e o orgulho de gerar emoções extraordinárias em todos os torcedores. Essas mesmas emoções que ajudaram a criar o novo emblema que marcará as camisas, inovando uma gloriosa tradição, e que inspiraram o novo logo sonoro e a música Azzurri", declarou o presidente da FIGC, Gabriele Gravina, ao site oficial da entidade.

A novo logo foi criada pela Independent Ideas. A agência, inclusive, supervisionou o rebranding da Federação Italiana de Futebol.

Também cabe destacar que o escudo conta com slogan "criado através das emoções". Esta nova identidade da seleção italiana foi caraterizada pela Federação como "nova imagem, mesmas emoções extraordinárias".