Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti defendeu Vini Jr. - FRANCK FIFE / AFP

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti defendeu Vini Jr.FRANCK FIFE / AFP

Publicado 02/01/2023 16:41

Após Vini Jr. ser mais uma vez vítima de insultos racistas, desta vez na vitória por 2 a 0 sobre o Valladolid, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, pediu tolerância zero contra o racismo e contra a xenofobia.

O italiano garantiu que não conversou nem pretende fazer isso com o jogador brasileiro, mas mostrou todo o apoio a ele.

"Não tenho essas conversas com Vinicius, isso é muito claro. Não falo de um tema que não tem que existir, o racismo e a xenofobia. Mostrar isso ao Vini seria um erro porque é um problema da sociedade que não deveria existir. Para mim, tolerância zero nesse tema", disse Ancelotti.



O treinador do Real Madrid também não quis entrar em polêmica com a LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, que atacou Vini Jr, após ele críticar a falta de ações da entidade sobre o combate ao racismo.



Mais um caso de racismo



Na vitória do Real Madrid por 2 a 0, Vinícius Júnior foi substituído aos 42 minutos do segundo tempo e, enquanto deixava o campo pela lateral, foi chamado de "macaco" e escutou sons de pessoas imitando o animal. Os torcedores do Valladolid, clube presidido por Ronaldo Fenômeno, ainda arremessaram objetos em campo, e o brasileiro chutou um deles.

"Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a La Liga segue sem fazer nada. Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do (Real) Madrid. No final a culpa é minha", escreveu Vini Júnior neste sábado nas redes sociais.



Ao longo deste ano, Vini Jr. sofreu inúmeros ataques racistas e está incomodado com a postura da LaLiga, que não dá punições severas aos envolvidos. O atacante já sofreu insultos de torcedores do Mallorca e do Atlético de Madrid, assim como do Valladolid.

Além disso, um comentarista de uma TV espanhola reclamou das danças na comemoração e disse que o brasileiro fazia macaquices. Fora os comentários nas redes sociais, com emojis de macacos.