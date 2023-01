Pelé fez história com a camisa 10 do Santos - Divulgação/Santos F.C.

Publicado 02/01/2023 19:44

Ex-jogador e ídolo do Santos, Narciso compareceu ao velório de Pelé, que ocorre nesta segunda-feira (02), no estádio da Vila Belmiro. O ex-atleta foi dar o último adeus ao Rei do Futebol, mas também aproveitou para comentar a respeito de um tema que vem sendo muito debatido nos últimos dias: a possível aposentadoria da camisa 10 de Pelé.

“Esse é um tema difícil. A minha opinião é que tinha que ser aposentada. Isso é minha opinião já de antes. O maior da história é o Pelé. Se tiver que aposentar uma camisa, tem que ser a 10. Eu acho que poderia fazer sim essa homenagem ao Pelé. Não tem porque a 10 continuar sendo usada por outra pessoa, pelo tamanho que o Pelé significa para o futebol”, disse Narciso.

O ex-zagueiro também lembrou que outras modalidades esportivas costumam fazer esse tipo de reconhecimento aos ídolos.

“A gente vê os esportes americanos, eles fazem isso com seus ídolos e eles são imortalizados. E o Pelé é o maior de todos do esporte. Então eu acho que tem de tirar ela (a camisa 10), tem de guardar e só ficar na lembrança de todo mundo que existia um camisa 10 como Pelé no Santos Futebol Clube”, concluiu.

Vale lembrar que o presidente do Santos, Andrés Rueda, decidiu, no último sábado, que não irá aposentar a camisa 10 do Santos.

O velório de Pelé terá duração até às 10 horas de terça-feira. Depois, o corpo será levado em cortejo fúnebre até o canal 6, onde mora a mãe de Pelé, Celeste Arantes. A previsão é de que o corpo chegue ao cemitério às 12h e a cerimônia comece às 14h.

Pelé morreu na última quinta-feira em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon.