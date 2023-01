Sylvinho começou a carreira de treinador no Lyon - Divulgação

Sylvinho começou a carreira de treinador no LyonDivulgação

Publicado 02/01/2023 18:36

A Federação Albanesa de Futebol anunciou nesta segunda-feira (2) que chegou a um acordo para ter Sylvinho como treinador da seleção da Albânia. O brasileiro, que teve o Corinthians como último trabalho no início de 2022, assinará um contrato válido até o fim da Eurocopa 2024 e substituirá o italiano Edoardo Reja, que comandou a equipe últimos três anos.

"A Federação Albanesa de Futebol agradece a Edi Rejan por sua valiosa contribuição para a gestão da Seleção Nacional durante esses anos e aprecia muito a experiência e cooperação que ele ofereceu no crescimento da Seleção Nacional Albanesa", diz a seleção em nota.



Sylvinho terá ao lado em sua comissão técnica Doriva, que já comandou clubes como Vasco (em 2015), Ponte Preta, Bahia, Criciúma, São Bento, entre outros. Seu último clube foi a equipe de Sorocaba, em 2019. Além dele, o ex-lateral da Argentina e Manchester City, Pablo Zabaleta também foi confirmado como auxiliar do ex-corintiano.



O novo treinador é aguardado em Tirana no dia 9 de janeiro para assinar contrato e ser apresentado oficialmente como técnico da Albânia. O vínculo, neste primeiro momento, será de 1 ano e meio O objetivo é levar a seleção para as fases finais da Eurocopa. Caso a meta seja conquistada, Sylvinho deverá dar continuidade ao trabalho pensando na Copa do Mundo de 2026.



A fase qualificatória do torneio europeu de seleções será disputada nas Datas Fifa de março e novembro deste ano. Os classificados disputarão a competição entre 14 de junho e 14 de julho de 2024, na Alemanha. A Albânia está no Grupo E, ao lado de Polônia, República Tcheca, Ilhas Faroe e Moldávia.

Ex-lateral da seleção brasileira, Corinthians, Arsenal, Barcelona e Manchester City, Sylvinho, 48, começou como auxiliar técnico do Cruzeiro e rodou por Sport, Náutico, Corinthians e Inter, até ganhar a chance de comandar o time principal do Lyon. Depois do clube francês, foi para o Corinthians, em 2021, mas não suportou a pressão da torcida. Foram 43 jogos com a camisa alvinegra, com 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas.