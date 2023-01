Enzo Fernández segura o troféu de revelação da Copa do Mundo - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 02/01/2023 17:30

A situação de Enzo Fernández no Benfica vem se tornando cada vez mais delicada. Em meio a disputa de gigantes do futebol inglês para a compra de seus direitos junto ao clube português, o meia argentino faltou dois dias de treinos seguidos e causou um grande mau estar junto a diretoria do clube. A informação é do site "A Bola".

O problema começou quando Enzo Fernández viajou para a Argentina para passar o fim de ano sem a autorização da diretoria do Benfica. A presença do meia no país foi confirmada pelo seu empresário, que publicou fotos de ambos em um jantar na capital Buenos Aires, durante a virada do ano. Por conta disso, o jogador perdeu duas sessões de treino nesta segunda-feira e feriu o regulamento disciplinar da equipe.

O ato de indisciplina ocorre em meio a negociações de Enzo com clubes ingleses, que estão interessados em comprar o atleta já na janela de transferências deste mês de janeiro. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Chelsea está disposto a arcar com a multa rescisória de 120 milhões de euros para contratar o jogador de 21 anos, restando apenas a decisão final para a diretoria portuguesa.

Irritada, a diretoria do Benfica já realizou um ultimato ao atleta e seu staff para que ele se reapresente ao clube já nesta terça-feira (03) para a próxima sessão de treinamentos. Existe a possibilidade de que o argentino receba uma punição, mas o clube não se manifestou oficialmente sobre o assunto.