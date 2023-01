Paulo Roberto Falcão durante velório de Pelé - Reprodução

Paulo Roberto Falcão durante velório de PeléReprodução

Publicado 02/01/2023 17:06

Santos - Atual coordenador de futebol do Santos, Paulo Roberto Falcão falou sobre sua relação com Pelé ao chegar ao velório do Rei do Futebol, na tarde desta segunda-feira (2), na Vila Belmiro. O ex-volante recordou que teve a chance de comandar o craque em 1990, quando dirigia a seleção brasileira. Naquela ocasião, Pelé completava 50 anos e participou de um jogo comemorativo pelo Brasil contra uma seleção do resto do mundo.

"Quando eu penso no Pelé, eu penso naquele sorriso dele. Aquele carinho que ele tinha com os torcedores, a capacidade que ele tinha de entender o que era ser ídolo, porque o ídolo é uma projeção de milhões de pessoas, e ele entendia muito bem isso. E aprendi isso com ele também. Sempre tive essa preocupação do cuidado com os torcedores, eu também fui torcedor, sei o que eles querem. Ele era inigualável nisso", disse Falcão.

"E a humildade que ele tinha. Achei que ele ia se apresentar na hora do jogo, e não. Se apresentou um dia antes, treinou, fez alongamento, falou com os jogadores, organizou, e eu já contei isso mas vou contar de novo. Ele chegou pra mim e perguntou: 'Professor, se tiver uma faltinha posso bater?'. 'Faz o que quer com a bola. Você sempre fez o que quis com a bola...'. E ele, mesmo com 50 anos, chegava na frente", completou.



Pelé morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos, após lutar contra um câncer de cólon. Ele estava internado há um mês no Hospital Albert Einstein. O corpo do Rei chegou nesta madrugada para ser velado na Vila Belmiro, onde ficará até às 10h de terça. Em seguida, seguirá em cortejo pelas ruas de Santos até o Memorial Necrópole Ecumênica, cemitério vertical onde o ex-jogador será enterrado.