Milton Neves se emociona no enterro de Pelé - AFP

Publicado 02/01/2023 16:19

Santos - Milton Neves fez questão de comparecer à Vila Belmiro, na tarde desta segunda-feira (2), para o velório de Pelé . Ao chegar no local, por volta das 14h30, o jornalista não segurou as lágrimas e se mostrou muito abalado com a morte do Rei do Futebol.

“Eu me apaixonei pelo Santos e pelo Pelé, e eu tenho hoje uma grande carreira como jornalista. E o meu ‘professor’ da faculdade foi o Pelé”, disse Milton ao chegar na Vila.

Ao entrar no local, Milton chorou muito ao se aproximar do corpo de Pelé. O jornalista colocou uma bandeira do Santos em cima do caixão do craque.



Milton Neves coloca bandeira do Santos sob corpo de Pelé



Pelé morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos, após lutar contra um câncer de cólon. Ele estava internado há um mês no Hospital Albert Einstein. O corpo do Rei chegou nesta madrugada para ser velado na Vila Belmiro, onde ficará até às 10h de terça. Em seguida, seguirá em cortejo pelas ruas de Santos até o Memorial Necrópole Ecumênica, cemitério vertical onde o ex-jogador será enterrado.