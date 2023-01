Campeonato Carioca de 2023 tem nova marca - Divulgação/Ferj

Publicado 02/01/2023 15:41

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) detalhou as primeiras oito rodadas do Campeonato Carioca, que terá início no dia 12 de janeiro, com Flamengo x Audax, às 21h30, no Maracanã.



O duelo foi antecipado da 5ª rodada por causa do compromisso do Rubro-Negro no Mundial de Clubes, em fevereiro.



Uma novidade deste ano é que haverá dois jogos por rodada com transmissão na TV aberta, segundo a tabela. A Band acertou contrato com 10 dos 12 clubes, com exceção de Botafogo e Vasco, que mesmo assim aparecerão na TV quando forem os visitantes.



Flamengo e Fluminense terão quase todas as transmissões em TV aberta, de acordo com a tabela. Botafogo terá o clássico com o Tricolor, que é o mandante, no dia 29, pela 5ª rodada. E o Vasco contra o Nova Iguaçu, em 7 de fevereiro, pela 7ª rodada. Essa é a previsão, mas até lá poderá haver mudanças na tabela ou na grade.



A primeira rodada do Campeonato Carioca será no fim de semana dos dias 14 e 15 de janeiro e terá os seguintes jogos:



Dia 14/1 - Nova Iguaçu x Volta Redonda - Jânio Moraes* - 15h30

Dia 14/1 - Resende x Fluminense - Raulino de Oliveira - 16h (Band)

Dia 14/1 - Vasco x Madureira - São Januário - 18h

Dia 15/1 - Boavista x Bangu - Elcyr Resende* - 15h30

Dia 15/1 - Botafogo x Audax Rio - Nilton Santos -16h

Dia 15/1 -Flamengo x Portuguesa Maracanã - 18h (Band)

* Estádios que aguardam o laudo técnico para serem confirmados