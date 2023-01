Galvão Bueno e Pelé comemoram o tetra da Seleção Brasileira - Foto: Reprodução/Instagram @galvaobueno

Galvão Bueno revelou que matou aula com um amigo quando era criança para assistir Pelé jogar. A história foi contada nesta segunda-feira, em um vídeo gravado pelo próprio jornalista para a TV Globo.

"Quando eu tinha 13 anos, em 1964, eu e meu amigo fizemos uma coisa feia. Matamos aula e fomos à tarde ao Pacaembu para assistir a um jogo do Santos contra a Portuguesa. Terminado o jogo, nós pulamos o alambrado, simulamos cobranças de pênaltis e fomos para o vestiário do Santos. Afinal, tínhamos ido lá para ver Pelé. E o segurança (apareceu e disse) 'que isso, que isso'. Aí veio uma voz e disse: 'entende, deixa os meninos entrarem'. Ele passou a mão na minha cabeça e falou: 'dá um suco de laranja para eles'", revelou.

Vale lembrar que Galvão trabalhou com Pelé na TV Globo durante nove anos. Ele falou sobre essa experiência, destacou os aprendizados com o Rei e disse que os dois se tornaram amigos.

"Deus me deu o grande presente da minha vida no futebol: poder trabalhar com Pelé. Foram três copas (juntos). Começamos nas eliminatórias de 1989 e fomos até a Copa do Mundo de 1998, na França. Foram nove anos de muita alegria, de muito aprendizado. Eu aprendi com ele que a gente nunca pode dizer não a quem nos dá carinho, principalmente se for uma criança. Aprendi a conhecer o Pelé, tivemos aquelas discussões normais antes de jogo, depois de jogo. Júnior disse que ele chamava os ex-jogadores de meus ídolos e ele me chamava de meu diretor. Nos tornamos realmente amigos", disse Galvão.