Walter Casagrande Jr. foi eleito o pior comentarista esportivo do Brasil, em enquete realizada com jogadores de clubes da Série AReprodução/Grupo Globo

Publicado 02/01/2023 20:02

Rio - O ex-jogador Walter Casagrande foi eleito o "pior comentarista" de 2022, em pesquisa do "Uol" entre 26 jogadores do Brasileirão. Diante disso, o ídolo do Corinthians afirmou que não se importa com o "título" e que vê a escolha como algo positivo.

"Não é nada estranho e não me incomoda minimamente o que me escolheram. Na realidade, ser escolhido o pior pela maioria dos jogadores atuais chega a mim como um grande elogio" disse, em sua coluna no "UOL".



"Não mudarei em nada o meu modo de enxergar os jogadores, não só com a bola rolando, mas também pelo caráter, comportamento, valores e princípios. Continuarei não passando a mão na cabeça, e nem irei paparicar nenhum deles", completou.

Casão ainda cutucou os jogadores sobre o caso Robinho. O ex-jogador do Santos e da Seleção foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo na Itália.

"Acho que também deveria ter uma enquete perguntando qual é a opinião dos jogadores sobre o caso Robinho, que está andando pelas praias livremente, mesmo já condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo de vulnerável", disse o ex-jogador.

A eleição declarou o ex-jogador do Vasco Pedrinho como o melhor comentarista na TV. Além disso, "Os Donos da Bola", apresentado por Neto, foi escolhido como o pior e o melhor programa esportivo de TV.