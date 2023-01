Despedida de Pelé na Vila Belmiro - AFP

Despedida de Pelé na Vila BelmiroAFP

Publicado 02/01/2023 15:57

O velório de Pelé, que começou nesta segunda-feira, ganhou repercussão em jornais internacionais. Veículos importantes fora do Brasil fazem uma cobertura ao vivo do adeus ao Rei.

Vale lembrar que o velório acontece no gramado da Vila Belmiro, estádio do Santos, e é aberto a todos os fãs de Pelé. A cerimônia irá durar 24 horas - portanto, até terça-feira, quando acontece o sepultamento.

VEJA A REPERCUSSÃO DA MORTE DE PELÉ

O Diário Olé, da Argentina, usou a seguinte chamada no título "Duas imagens: começou o velório de Pelé". O jornal também lembra que Edinho, filho do Rei, ajudou a carregar o caixão até o centro do gramado da Vila Belmiro. O periódico ainda lembra que há grandes filas para "dar o último adeus" a Pelé.

Repercussão do velório de Pelé no Diário Olé, da Argentina Foto: Reprodução

O "The Guardian", da Inglaterra, chamou atenção para a frase do presidente da Fifa, Gianni Infantino. O mandatário da entidade afirmou que todos os países deveriam ter um estádio nomeado com o nome de Pelé.

Repercussão do velório de Pelé no jornal The Guardian, da Inglaterra Foto: Reprodução

O "Marca", da Espanha, transmite o velório ao vivo. Na manchete, o jornal destacou a "Capela lotada de Pelé na Vila Belmiro".

Repercussão do velório de Pelé no jornal Marca, da Espanha Foto: Reprodução

A "Gazzetta dello Sport" fez uma chamada informando que o corpo do Rei já chegou na Vila Belmiro. O jornal também noticiou que funeral da "lenda do futebol brasileiro" será realizado nesta terça-feira.

Repercussão do velório de Pelé no jornal Gazzetta dello Sport, da Itália Foto: Reprodução

O "RMC Sport", da França, faz uma transmissão em tempo real com informações do velório. O jornal francês também destaca que Neymar, do PSG, será representado pelo pai na cerimônia.

Repercussão do velório de Pelé no jornal RMC Sport, da França Foto: Reprodução

O jornal "Record", de Portugal, faz uma transmissão ao vivo do velório.

Repercussão do velório de Pelé no jornal Record, de Portugal Foto: Reprodução

.